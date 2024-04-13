Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на воскресенье

«Утром и днем 14 апреля (воскресенье) во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с».
Погодные условия в Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря, рассказали в Белгидромете.
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а утром и днем они ожидаются на большей части территории страны, в отдельных районах прогремят грозы.
Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+11°С, максимальная днем — от +13°С по северо-западу до +22°С по югу. Атмосферное давление будет падать.
Как отмечали ранее в МЧС, среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.