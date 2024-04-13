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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на воскресенье

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на предстоящее воскресенье — по прогнозам синоптиков, порывы западного ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 47% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Sputnik.by

«Утром и днем 14 апреля (воскресенье) во многих районах республики ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с».

сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Погодные условия в Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря, рассказали в Белгидромете.

Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а утром и днем они ожидаются на большей части территории страны, в отдельных районах прогремят грозы.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+11°С, максимальная днем — от +13°С по северо-западу до +22°С по югу. Атмосферное давление будет падать.

Как отмечали ранее в МЧС, среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений и привести к падению деревьев.