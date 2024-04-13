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В Сурхандарье пройдет фольклорный фестиваль «Байсунская весна»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В программу фестиваля «Байсунская весна» войдут выставки национальных блюд и изделий ремесленников, концертные программы фольклорных коллективов, спортивные игры, запуск воздушных шаров и шоу дронов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Международный фестиваль пройдет с 1 по 7 мая в туристическом комплексе махалли Бибиширин.

Запланированы — веломарафон по дорогам святыни «Ходжамайхана», поездки по туристическим объектам — «Омонхона», святыням Ходжи Султана Вали, Камари Азиза, Ходжакучкар-ата, в зону отдыха «Зовбоши», в Кызыл-каньон, к археологическим и историческим памятникам региона. Будут запущены воздушные змеи, организованы состязания по перетягиванию каната, курашу, улак-купкари и другие.

Принять участие в фестивале уже планируют фольклорные ансамбли Великобритании, Бельгии, Израиля, России, Беларуси, Азербайджана, Румынии, Пакистана, ОАЭ и Индии, заявки продолжают поступать.