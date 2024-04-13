В Сурхандарье пройдет фольклорный фестиваль «Байсунская весна»

Запланированы — веломарафон по дорогам святыни «Ходжамайхана», поездки по туристическим объектам — «Омонхона», святыням Ходжи Султана Вали, Камари Азиза, Ходжакучкар-ата, в зону отдыха «Зовбоши», в Кызыл-каньон, к археологическим и историческим памятникам региона. Будут запущены воздушные змеи, организованы состязания по перетягиванию каната, курашу, улак-купкари и другие.