В Волгограде в воскресенье обещают дождь, ветер и +22

Волгоградцы наслаждаются настоящим летним теплом в середине апреля. Практически все, у кого есть участок, открыли дачный сезон, а кто-то уже искупался в Волге. Немного испортится погода в воскресенье: синоптики волгоградского ЦГМС обещают грозы по области и дождь в Волгограде 14 апреля. Ветер усилится при этом до 10−12 метров в секунду. Воздух прогреется максимум до +22 градусов.