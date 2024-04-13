В Волгограде в воскресенье обещают дождь, ветер и +22

Волгоградцы наслаждаются настоящим летним теплом в середине апреля. Практически все, у кого есть участок, открыли дачный сезон, а кто-то уже искупался в Волге. Немного испортится погода в воскресенье: синоптики волгоградского ЦГМС обещают грозы по области и дождь в Волгограде 14 апреля. Ветер усилится при этом до 10−12 метров в секунду. Воздух прогреется максимум до +22 градусов.
Дождливая и ветреная погода сохранится и в начале рабочей недели, а на градуснике в понедельник будет максимум +20. Ко вторнику в город вернется жаркая погода и солнце. Осадков 16 апреля не прогнозируют.
В Волгоградской области сохраняется высокая пожаропасность, весь город окутан гарью из-за горящего в разных районах камыша. Отдыхающих на природе жителей просят быть максимально острожными, не разжигать костры и не бросать окурки.