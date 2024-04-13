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В Волгограде в воскресенье обещают дождь, ветер и +22

В Волгоградской области пройдут первые весенние грозы.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 47% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы наслаждаются настоящим летним теплом в середине апреля. Практически все, у кого есть участок, открыли дачный сезон, а кто-то уже искупался в Волге. Немного испортится погода в воскресенье: синоптики волгоградского ЦГМС обещают грозы по области и дождь в Волгограде 14 апреля. Ветер усилится при этом до 10−12 метров в секунду. Воздух прогреется максимум до +22 градусов.

Дождливая и ветреная погода сохранится и в начале рабочей недели, а на градуснике в понедельник будет максимум +20. Ко вторнику в город вернется жаркая погода и солнце. Осадков 16 апреля не прогнозируют.

В Волгоградской области сохраняется высокая пожаропасность, весь город окутан гарью из-за горящего в разных районах камыша. Отдыхающих на природе жителей просят быть максимально острожными, не разжигать костры и не бросать окурки.