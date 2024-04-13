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На следующей неделе ташкентцев ждут плановые четырехдневные отключения горячей воды

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Весной Veolia Energy Tashkent проведет ряд работ, которые невозможны без отключения котельных. С 15 апреля в Ташкенте начнутся отключения горячей воды, они продлятся четыре дня, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«В этот период мы проведем ремонт и техническое обслуживание системы горячего водоснабжения Ташкента. Сотрудники Veolia Energy Tashkent будут менять устаревшие коммуникации и модернизировать тепловые сети для более эффективного и надежного теплоснабжения в будущем отопительном сезоне», — сообщили в компании.

Специалисты заменят задвижки, проведут полную ревизию и замену сетевых насосов, проверят системы электроснабжения, проведут демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках.

Адреса и даты отключения горячей воды в каждом районе можно узнать здесь.

ЖКХ