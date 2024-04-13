На следующей неделе ташкентцев ждут плановые четырехдневные отключения горячей воды

«В этот период мы проведем ремонт и техническое обслуживание системы горячего водоснабжения Ташкента. Сотрудники Veolia Energy Tashkent будут менять устаревшие коммуникации и модернизировать тепловые сети для более эффективного и надежного теплоснабжения в будущем отопительном сезоне», — сообщили в компании.