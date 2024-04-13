Главную премию престижного конкурса получила собака, ценой своей жизни спасшая бойцов на СВО

В прошлом году бойцам одной из бригад, воюющих на Авдеевском направлении СВО, подарили беременную собаку. Одного из ее щенков так и оставили в подразделении. Варька славилась способностью мгновенно реагировать на малейший шум. В ноябре она первой услышала зависший над разгружавшейся машиной с боеприпасами дрон-камикадзе и своим лаем предупредила бойцов. Все они успели укрыться, в отличие от собаки, которую убил осколок.