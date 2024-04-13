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Главную премию престижного конкурса получила собака, ценой своей жизни спасшая бойцов на СВО

Дворняжка Варя предупредила людей о готовящемся нанести удар вражеском беспилотнике.

Источник: Комсомольская правда

13 апреля на экологической площадке «Зеленый кот» в Зеленоградске состоялось награждение лауреатов и призеров пятого сезона международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».

На победу претендовали 65 кандидатов из 34 субъектов РФ, а также из Азербайджана, Великобритании, США, Малайзии, Узбекистана, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Сербии, Турции и Перу. В номинации «В ответе за тех..» единогласным решением жюри победил Центр спасения медвежат из Тверской области — уникальный для нашей страны. А вот девятимесячной дворняжке Варе в другой номинации главная награда досталась, к сожалению, посмертно.

В прошлом году бойцам одной из бригад, воюющих на Авдеевском направлении СВО, подарили беременную собаку. Одного из ее щенков так и оставили в подразделении. Варька славилась способностью мгновенно реагировать на малейший шум. В ноябре она первой услышала зависший над разгружавшейся машиной с боеприпасами дрон-камикадзе и своим лаем предупредила бойцов. Все они успели укрыться, в отличие от собаки, которую убил осколок.

Думается, еще никогда премию не присуждали настолько достойному номинанту.

флора и фауна