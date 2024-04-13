«В анкете переписи населения нет вопросов о банковских реквизитах»: Власти Молдовы призывают жителей Молдовы к бдительности — особенно пенсионеров

Уточнение связано с тем, что среди населения были зарегистрированы случаи, когда с гражданами связывались по телефону и спрашивали банковские реквизиты под предлогом сбора данных для переписи населения, передает пресс-релиз со ссылкой на правительственную службу проверки информации.
Во время переписи переписчик приходит домой к гражданам и должен предъявить удостоверение личности и носить одежду с логотипом переписи. Личность переписчика можно проверить по Зеленой линии (звонок бесплатный) 0800 800 24.
Перепись населения и жилищного фонда, стартовавшая 8 апреля, продлится три месяца. До 7 июля около 4 тыс. переписчиков должны обойти дома граждан для сбора данных о населении: возраст, пол, уровень образования