«В анкете переписи населения нет вопросов о банковских реквизитах»: Власти Молдовы призывают жителей Молдовы к бдительности — особенно пенсионеров

Перепись населения и жилищного фонда, стартовавшая 8 апреля, продлится три месяца. До 7 июля около 4 тыс. переписчиков должны обойти дома граждан для сбора данных о населении: возраст, пол, уровень образования и т. д. , а также данных об условиях жизни. За первые четыре дня после начала переписи переписчики посетили около 65 тыс. домов и заполнили переписные листы на 127 тыс. человек.