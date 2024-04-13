Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В анкете переписи населения нет вопросов о банковских реквизитах»: Власти Молдовы призывают жителей Молдовы к бдительности — особенно пенсионеров

Данные переписи собираются на планшете и только путем личного опроса, при этом в переписном листе нет вопросов о банковских реквизитах.

Источник: Комсомольская правда

Уточнение связано с тем, что среди населения были зарегистрированы случаи, когда с гражданами связывались по телефону и спрашивали банковские реквизиты под предлогом сбора данных для переписи населения, передает пресс-релиз со ссылкой на правительственную службу проверки информации.

Во время переписи переписчик приходит домой к гражданам и должен предъявить удостоверение личности и носить одежду с логотипом переписи. Личность переписчика можно проверить по Зеленой линии (звонок бесплатный) 0800 800 24.

Перепись населения и жилищного фонда, стартовавшая 8 апреля, продлится три месяца. До 7 июля около 4 тыс. переписчиков должны обойти дома граждан для сбора данных о населении: возраст, пол, уровень образования и т. д., а также данных об условиях жизни. За первые четыре дня после начала переписи переписчики посетили около 65 тыс. домов и заполнили переписные листы на 127 тыс. человек.