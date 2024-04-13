Снег и жара до 30 градусов: какая погода будет в Казахстане 14 апреля

Постепенное повышение температуры воздуха на западе страны ночью до 10−18 градусов тепла, днем до 23−30 градусов тепла, на северо-западе, севере страны ночью до 5−12 тепла, днем до 18−25 градусов тепла, в центре, на востоке республики ночью до 5−10 градусов тепла, днем до 15−23 градуса тепла, на юге ночью до 8−17 градусов тепла, днем до 22−30 градусов тепла, на юго-востоке страны ночью 5−12 градусов тепла, днем постепенное повышение до 18−25 градусов тепла.