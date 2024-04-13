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Снег и жара до 30 градусов: какая погода будет в Казахстане 14 апреля

АСТАНА, 13 апр — Sputnik. Площадь территории Казахстана, покрытая снегом составляет 7%, сообщили в Казгидромете (Национальная гидрометеорологическая служба Казахстана — Sputnik).

Сейчас в Ричмонде: +21° 10 м/с 21% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Осадки прогнозируются в виде дождя, на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана ночью возможен переход дождя в снег (14 апреля в Улытауской, в Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской Костанайской областях).

Сильный дождь прогнозируется в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях.

Прекращение осадков ожидается с 17 апреля на западе, северо-западе, юге страны, с 19 апреля на севере республики.

Постепенное повышение температуры воздуха на западе страны ночью до 10−18 градусов тепла, днем до 23−30 градусов тепла, на северо-западе, севере страны ночью до 5−12 тепла, днем до 18−25 градусов тепла, в центре, на востоке республики ночью до 5−10 градусов тепла, днем до 15−23 градуса тепла, на юге ночью до 8−17 градусов тепла, днем до 22−30 градусов тепла, на юго-востоке страны ночью 5−12 градусов тепла, днем постепенное повышение до 18−25 градусов тепла.

Штормовые предупреждения

В Астане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15−20 м/с.

Ночью и утром на юго-западе Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе 15−20 м/с.

Ночью на юге, востоке, днем на западе Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман.

Ночью и утром в центре, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный утром и днем на севере, юго-востоке области порывы 15−20 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман.

На западе, севере Карагандинской области ночью ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем дождь, гроза. Ветер юго-западный на западе, севере области порывы 15−20 м/с.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на востоке, юге области 15−20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидаются дождь. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, порывы 23−28 м/с.

Ночью на севере, востоке Улытауской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15−20 м/с.

Погода в мегаполисах

В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 20−22 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 18−20 градусов тепла.

В Астане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 13−15 градусов тепла.