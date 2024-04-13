В Москве в общегородском субботнике поучаствовали более 900 тыс. человек

«В первом в этом году общегородском субботнике приняли участие около 930 тыс. человек. Это специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, активные горожане. Для жителей создали все необходимые условия: выдали инструменты, посадочный материал — саженцы деревьев и кустарников», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, собранный мусор оперативно вывозился.