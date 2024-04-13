В Москве в общегородском субботнике поучаствовали более 900 тыс. человек

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Участниками общегородского субботника в Москве 13 апреля стали 930 тыс. человек, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«В первом в этом году общегородском субботнике приняли участие около 930 тыс. человек. Это специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, активные горожане. Для жителей создали все необходимые условия: выдали инструменты, посадочный материал — саженцы деревьев и кустарников», — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова. По его словам, собранный мусор оперативно вывозился.
Отмечается, что в столице продолжается месячник весеннего благоустройства — до конца апреля коммунальщики приведут в порядок после зимы все городские объекты. Второй общегородской субботник состоится через неделю — 20 апреля.