13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Притобольного района Курганской области сообщила о затоплении улиц нескольких сел и начале процесса эвакуации населения. Об этом информирует РИА Новости.
В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек
В специальном сообщении жителей села Межборное, а также Утятское и Нагорское призывают к немедленной эвакуации из-за подтопления улиц. -0-
В Курганской области жителей призвали к немедленной эвакуации из-за затопления улиц
В специальном сообщении жителей села Межборное, а также Утятское и Нагорское призывают к немедленной эвакуации из-за подтопления улиц.
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Притобольного района Курганской области сообщила о затоплении улиц нескольких сел и начале процесса эвакуации населения. Об этом информирует РИА Новости.