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В Курганской области жителей призвали к немедленной эвакуации из-за затопления улиц

В специальном сообщении жителей села Межборное, а также Утятское и Нагорское призывают к немедленной эвакуации из-за подтопления улиц.
Источник: РИА "Новости"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Притобольного района Курганской области сообщила о затоплении улиц нескольких сел и начале процесса эвакуации населения. Об этом информирует РИА Новости.
В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек
В специальном сообщении жителей села Межборное, а также Утятское и Нагорское призывают к немедленной эвакуации из-за подтопления улиц. -0-