В Курганской области жителей призвали к немедленной эвакуации из-за затопления улиц

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Притобольного района Курганской области сообщила о затоплении улиц нескольких сел и начале процесса эвакуации населения. Об этом информирует РИА Новости.

В Казахстане из-за паводков эвакуировали почти 100 тыс. человек

В специальном сообщении жителей села Межборное, а также Утятское и Нагорское призывают к немедленной эвакуации из-за подтопления улиц. -0-

