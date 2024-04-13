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Идёт холод, откуда не ждем: Еще два дня жары, а потом резко холодает до +4 — о чем предупреждают синоптики

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в воскресенье, 14 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +21° 10 м/с 21% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни синоптики обещают прекрасную погоду. Завтра днём будет жарко, в дневное время на солнце обещают до + 25 С. Однако через несколько дней случится похолодание, и температура воздуха упадет.

Велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей. Ожидается средняя геомагнитная активность. Необходим контроль состояния здоровья метеозависимых людей. Влияние солнечной активности. Есть риск неблагоприятного воздействия солнечных лучей на кожу людей, чувствительных к ультрафиолету.