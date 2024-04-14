Находкинские врачи спасли пациентку благодаря необычной операции

Лапароскопическими методами хирурги удалили спайку, предотвратив некроз кишечника женщины. Операция длилась всего 45 минут. Врачи говорят, что, если бы пациентка попала в операционную чуть позже, последствия могли бы быть плачевными — последствия некроза кишечника бывают серьёзными, такие пациенты тяжело поддаются лечению. Медики утверждают, что в этот день женщина может отмечать второй день своего рождения.