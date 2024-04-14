Находкинские врачи спасли пациентку благодаря необычной операции

Находкинские врачи провели уникальную операцию и спасли женщину от некроза кишечника. Операцию провели с использование новейшего высокотехнологичного оборудования.
Женщину привезли в больницу на «скорой помощи» с сильными болями в животе. Стандартные анализы не смогли выявить патологию. Ничего не показали рентген и УЗИ.
Женщине становилось хуже, и врачи находкинской горбольницы решили провести диагностическую лапароскопическую операцию. Через небольшой прокол они ввели в брюшную полость пациентки миниатюрную видеокамеру.
Лапароскопическими методами хирурги удалили спайку, предотвратив некроз кишечника женщины. Операция длилась всего 45 минут. Врачи говорят, что, если бы пациентка попала в операционную чуть позже, последствия могли бы быть плачевными — последствия некроза кишечника бывают серьёзными, такие пациенты тяжело поддаются лечению. Медики утверждают, что в этот день женщина может отмечать второй день своего рождения.
Из-за того, что вмешательство было малоинвазивным, и операцию делали, по сути, через проколы, уже через несколько дней пациентку уже выписали. А приступить к работе она сможет спустя неделю после своего второго рождения.
По словам главного врача Находкинской городской больницы Андрея Кузьмина, с начала года число операций в отделении хирургии здесь выросло вдвое. При этом, более 80 процентов из них — высокотехнологичные, с использованием эндоскопического оборудования. Хирургия без разрезов сокращают период выздоровления пациентов и позволяют оказать помощь большему количеству больных.