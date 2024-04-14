Мощный циклон надвигается на Приморье: какая погода будет в крае на следующей неделе

«В понедельник, 15 апреля, под влиянием гребня антициклона обойдется без осадков. Минимальные температуры составят +2…+11 градусов, а днем ожидается неоднородный температурный фон», — передает Примгидромет.
Днем в удаленных от моря районах ожидается жаркая погода, воздух прогреется до +23…+28 градусов. На Приханкайской равнине и восточном побережье будет в пределах +12…+17 градусов, на юго-западном побережье — прохладно, до +10 градусов.
Во вторник и среду в крае ожидается ухудшение погоды, регион окажется во власти циклона, который принесет с собой дожди различной интенсивности, не исключены грозы. Осадки принесут и похолодание.
Во Владивостоке в понедельник обойдется без осадков, местами накроет туман. Ночью во вторник пройдут дожди, днем их интенсивность уменьшится.
В среду, 17 апреля, обойдется без осадков, минимальные температуры будет в пределах +3…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+18 градусов.
Напомним, мошенники добрались до популярного мессенджера в Приморье. Злоумышленники взламывают приложения и делают массовую рассылку с просьбой перевести деньги.