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Мощный циклон надвигается на Приморье: какая погода будет в крае на следующей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля, ФедералПресс. В начале следующей недели погода в Приморье будет неустойчивая. Регион окажется во власти циклона, который принесет с собой дожди различной интенсивности.

Сейчас в Ричмонде: +12° 0 м/с 47% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Reuters

«В понедельник, 15 апреля, под влиянием гребня антициклона обойдется без осадков. Минимальные температуры составят +2…+11 градусов, а днем ожидается неоднородный температурный фон», — передает Примгидромет.

Днем в удаленных от моря районах ожидается жаркая погода, воздух прогреется до +23…+28 градусов. На Приханкайской равнине и восточном побережье будет в пределах +12…+17 градусов, на юго-западном побережье — прохладно, до +10 градусов.

Во вторник и среду в крае ожидается ухудшение погоды, регион окажется во власти циклона, который принесет с собой дожди различной интенсивности, не исключены грозы. Осадки принесут и похолодание.

В среду на побережье станет теплее. Минимальные температуры останутся в пределах +2…+11 градусов.

Во Владивостоке в понедельник обойдется без осадков, местами накроет туман. Ночью во вторник пройдут дожди, днем их интенсивность уменьшится.

В среду, 17 апреля, обойдется без осадков, минимальные температуры будет в пределах +3…+6 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+18 градусов.

Напомним, мошенники добрались до популярного мессенджера в Приморье. Злоумышленники взламывают приложения и делают массовую рассылку с просьбой перевести деньги.