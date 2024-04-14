Что произошло в Хабаровском крае к утру 14 апреля

В Биробиджане 13 апреля на карьере по улице Шалаева четверо школьников оказались на рыхлом льду. Один из них провалился в 20 метрах от берега. Спасатель успел вовремя вытащить мальчика из воды. Ребенка отвезли домой, где его ждала бабушка, с которой спасатели провели профилактическую беседу.
В Магадане мужчина стрелял в дверь квартиры своей соседки, где в это время находились люди, включая детей. Его приговорили к году принудительных работ. Десятую часть своего заработка он будет отдавать в доход государства. Что стало причиной такого поступка, в надзорном органе не уточняют.
В Хабаровске 13 апреля в ДТП пострадал 11-летний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Карла Маркса и Стрельникова. Водитель Toyota Prius сбил ребенка, который ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для обследования.