Что произошло в Хабаровском крае к утру 14 апреля

В Магадане мужчина стрелял в дверь квартиры своей соседки, где в это время находились люди, включая детей. Его приговорили к году принудительных работ. Десятую часть своего заработка он будет отдавать в доход государства. Что стало причиной такого поступка, в надзорном органе не уточняют.