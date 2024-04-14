Хабаровская ГИБДД перешла на усиленный режим

— В связи с увеличением количества ДТП, в том числе с пострадавшими, госавтоинспекция Хабаровска переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками ДПС будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на снижение количества происшествий, а также на выявление и пресечение всех видов нарушений ПДД водителями и пешеходами. Госавтоинспекция напоминает: строго соблюдайте правила дорожного движения, помните об ответственности, — говорится в сообщении.