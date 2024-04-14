Хабаровская ГИБДД перешла на усиленный режим

В Хабаровске госавтоинспекция с воскресенья, 14 апреля, перешла на усиленный вариант несения службы. Это вызвано всплеском аварийности на дорогах города. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал отделения ГИБДД по столице региона.
— В связи с увеличением количества ДТП, в том числе с пострадавшими, госавтоинспекция Хабаровска переходит на усиленный вариант несения службы. Сотрудниками ДПС будут проведены дополнительные мероприятия, направленные на снижение количества происшествий, а также на выявление и пресечение всех видов нарушений ПДД водителями и пешеходами. Госавтоинспекция напоминает: строго соблюдайте правила дорожного движения, помните об ответственности, — говорится в сообщении.
Так уже поздним вечером субботы водитель, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем Toyota Vitz по ул. Краснореченской со стороны ул. Суворова в районе дома № 64 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с Toyota Corolla Fielder, который завершал маневр разворота на регулируемом перекрёстке улиц Краснореченской и Репина. Пострадал пассажир Toyota Corolla Fielder.
Примерно часом ранее нетрезвый водитель Toyota Corolla Axio по ул. Тихоокеанской со стороны ул. Трехгорной в районе дома № 219 а при повороте налево не предоставил преимущество транспортному средству Subaru Impreza и допустил с ним столкновение. В результате дорожно- транспортного происшествия травмы получили три человека.
Также вчера днём водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь по ул. Карла Маркса, при повороте направо на ул. Синельникова допустил наезд на ребёнка, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход на самокате, не спешившись. В результате ДТП 13-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение для обследования.
А около двух часов дня субботы по улице Ангарской в районе дома № 2/1 произошло столкновение легкового автомобиля Subaru Levorg и легкового автомобиля Honda Fit. Пострадали оба водителя.