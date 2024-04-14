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Новый спектакль по произведению Пушкина покажут в Хабаровске

В Хабаровске образцовая детская театр-студия «Апельсин»‎ выходит на большую сцену с новым спектаклем по мотивам повести «Пиковая дама»‎.

Камерную постановку подготовили к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Режиссер — Наталья Воложанина.

Постановку можно будет увидеть в Краевом дворце дружбы «Русь»‎ 20 апреля в 17:00 и 22 апреля в 13:00.

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