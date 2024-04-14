Старые автобусы заменят на хабаровских пригородных маршрутах

Чаще всего пассажиры недовольны техническим состоянием автобусов, но есть часть пассажиров, которых не устраивает эстетическое состояние транспорта. Много жалоб на состояние внутренней обшивки, то, что многие элементы декора прилеплены на скотч, и вообще все автобусы зачастую грязные. Также граждане высказали свое недовольство тем, что сами автобусы приходится очень долго на остановке, а сами водители не соблюдают график движения автобуса.