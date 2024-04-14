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Старые автобусы заменят на хабаровских пригородных маршрутах

В правительстве региона сообщили, что закупили около 50 единиц общественного транспорта.

Источник: AmurMedia

Жители краевого центра регулярно жалуются на состояние общественного транспорта на пригородных маршрутах. В прошлом месяце пассажиры обратились в региональный минтранс, люди пожаловались на состояние маршрутов №№ 101, 106, 126, сообщает AmurMedia со ссылкой на министерство транспорта Хабаровского края.

Чаще всего пассажиры недовольны техническим состоянием автобусов, но есть часть пассажиров, которых не устраивает эстетическое состояние транспорта. Много жалоб на состояние внутренней обшивки, то, что многие элементы декора прилеплены на скотч, и вообще все автобусы зачастую грязные. Также граждане высказали свое недовольство тем, что сами автобусы приходится очень долго на остановке, а сами водители не соблюдают график движения автобуса.

Как рассказали в минтрансе, в ближайшем будущем поездки на автобусах для жителей пригорода должны стать комфортнее. Недавно ведомство отчиталось, что были закуплены новые машины для работы на межмуниципальных направлениях.

Известно, что на днях транспортировка всех автобусов в Хабаровск завершилась, и сейчас чиновники проводят работу по приему и передаче транспорта в целях использования на межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения.