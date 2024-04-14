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Когда в Кузбассе отключат отопление?

Выходные в регионе выдались достаточно теплыми.

Выходные в регионе выдались достаточно теплыми.

Как сообщают сотрудники СГК Кузбасса, отопительный сезон в регионе отключат не раньше мая. В 2023 году в Кемерове он завершился только 17 мая, а в Новокузнецке — 15 мая.

По закону отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 . Решения о конкретных сроках принимают муниципальные органы власти, в том числе с учётом прогнозов погоды.

На уходящей неделе столбик термометра вновь опускался до минусовых отметок. Прогноз погоды на апрель в целом ожидается переменчивый от минусовых температур ночью до больших плюсовых днём.

Источник: СГК Кузбасса.