Когда в Кузбассе отключат отопление?

Выходные в регионе выдались достаточно теплыми.
Как сообщают сотрудники СГК Кузбасса, отопительный сезон в регионе отключат не раньше мая. В 2023 году в Кемерове он завершился только 17 мая, а в Новокузнецке — 15 мая.
По закону отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 . Решения о конкретных сроках принимают муниципальные органы власти, в том числе с учётом прогнозов погоды.
На уходящей неделе столбик термометра вновь опускался до минусовых отметок. Прогноз погоды на апрель в целом ожидается переменчивый от минусовых температур ночью до больших плюсовых днём.
Источник: СГК Кузбасса.