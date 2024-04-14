Погода в Красноярском крае на предстоящую неделю

В Норильске дневные температуры в течение недели будут колебаться от −12 до 0 градусов, а ночные от −21 до −4. А максимальная дневная температура в Хатанге не поднимется выше −6. Однако и сильных морозов не ожидается. Днем до −11, а ночью до −23, что для этих территорий является вполне комфортным.