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Погода в Красноярском крае на предстоящую неделю

В центральных районах края неделя будет переменчивой, как сибирская весна.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 44% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Наш Красноярский край

В столице края температурные качели с повышением дневной температуры до +16 в понедельник и понижением ее до +6 во вторник. А минимальная ночная температура со вторника на среду опустится до −3. В четверг дневная температура поднимется до +13, а в субботу вновь опустится до +7.

Схожая ситуация в западных и восточных районах края. На юге температурные качели также присутствуют. Однако там положительные температуры выше. Так, максимальная температура дня в Минусинске прогнозируется на уровне +20 в понедельник, а минимальная — +10 во вторник.

На севере края также ощущается борьба зимы и весны. Так в Туруханске дневные температуры в течение недели будут колебаться около нуля, то превосходя нулевую отметку, то опускаясь ниже нее. Однако размах колебаний незначительный: от −5 до +3. А вот ночью синоптики прогнозируют температурные «провалы» до 20 градусов мороза.

В Норильске дневные температуры в течение недели будут колебаться от −12 до 0 градусов, а ночные от −21 до −4. А максимальная дневная температура в Хатанге не поднимется выше −6. Однако и сильных морозов не ожидается. Днем до −11, а ночью до −23, что для этих территорий является вполне комфортным.