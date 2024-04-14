У водителя конфисковали тонированный BMW X6 без номеров в Новосибирске

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске провели рейд совместно с ГИБДД, в ходе которого правоохранители выявили 38 нарушений, из них у 10 автомобилей не соответствовало норме светопропускание стекол, 4 машины конфисковали за нарушение правил дорожного движения, среди которых была BMW X6.