Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У водителя конфисковали тонированный BMW X6 без номеров в Новосибирске

В Новосибирске за нарушение ПДД конфисковали BMW X6.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске провели рейд совместно с ГИБДД, в ходе которого правоохранители выявили 38 нарушений, из них у 10 автомобилей не соответствовало норме светопропускание стекол, 4 машины конфисковали за нарушение правил дорожного движения, среди которых была BMW X6.

Уточняется, что у BMW X6 отсутствовали регистрационные знаки, после замечания водитель отказался проходить медосвидетельствование. В результате чего в отношении него составили пять административных дел — ему грозит лишение водительских прав, административный арест и штраф.

Напомним, что в Новосибирске на перекрестке произошла авария.

ГИБДД