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На Омскую область обрушится снегопад, а потом придёт мощное потепление

Такая погода ожидает омичей на ближайшей неделе.

Сейчас в Ричмонде: +10° 2 м/с 66% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1.ru

В середине апреля в Омской области всё ещё сохраняется дождливая и пасмурная погода. Несмотря на недолгое потепление, жителей региона снова застанут холода.

Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 15 апреля температура воздуха опустится до +1… −4 (при прояснении — до −10), также ожидаются снег, мокрый снег и похолодание. Днём столбик термометра покажет +2… +7, переменная облачность. Во вторник ночью, 16 апреля, температура воздуха составит 0… −5 (местами до −10), днём — +7… +12.

По прогнозу сервиса визуализации Ventusky, к концу следующей недели, утром 19 апреля, на область опустится туман. Также в этот день в Омске прогнозируют потепление до +20, а местами по области — до +23.