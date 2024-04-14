На Омскую область обрушится снегопад, а потом придёт мощное потепление

В середине апреля в Омской области всё ещё сохраняется дождливая и пасмурная погода. Несмотря на недолгое потепление, жителей региона снова застанут холода.
Так, по данным Обь-Иртышского УГМС, ночью 15 апреля температура воздуха опустится до +1… −4 (при прояснении — до −10), также ожидаются снег, мокрый снег и похолодание. Днём столбик термометра покажет +2… +7, переменная облачность. Во вторник ночью, 16 апреля, температура воздуха составит 0… −5 (местами до −10), днём — +7… +12.
По прогнозу сервиса визуализации Ventusky, к концу следующей недели, утром 19 апреля, на область опустится туман. Также в этот день в Омске прогнозируют потепление до +20, а местами по области — до +23.