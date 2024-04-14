В Хабаровском крае задумали сквер по мотивам «Золота Умальты»

— Залог победы в таких конкурсах — качественный проект. Нам с этим помогает компания СУЭК. У неё есть проектный офис в Москве. Именно они разрабатывали документацию и парка «Патриот», и стадиона. Завтра снова приезжает группа проектировщиков в Чегдомын. Займёмся проектированием сквера «Золото Умальты», — рассказал глава администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — Предполагается создать совершенно новую зону отдыха с кафе, стилизованным под начало прошлого века, установить скульптуры героев картины. В целом, будем развивать бренд «Золото Умальты». Чтобы и местные, и наши гости знали, что история с пропавшим золотом — изюминка нашего района. Оно до сих пор где-то лежит.