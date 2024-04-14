В Хабаровском крае задумали сквер по мотивам «Золота Умальты»

В Верхнебуреинском районе готовят заявку на федеральный конкурс благоустройства общественных пространств в ДФО. Там решено создать новый сквер в Чегдомыне, который будет посвящён первому российскому истерну «Золото Умальты» (16+). Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказал глава районной администрации Алексей Маслов.
По его словам, стоимость будущего сквера составит 150 миллионов рублей. В прошлом году верхнебуреинцы дважды участвовали в этом конкурсе и их проекты дважды побеждали. Район получил деньги на создание парка «Патриот» в Чегдомыне, который планируется открыть уже осенью этого года. Также по итогам второго конкурса в прошлом году Верхнебуреинский район получил средства на строительство стадиона в Новом Ургале.
— Залог победы в таких конкурсах — качественный проект. Нам с этим помогает компания СУЭК. У неё есть проектный офис в Москве. Именно они разрабатывали документацию и парка «Патриот», и стадиона. Завтра снова приезжает группа проектировщиков в Чегдомын. Займёмся проектированием сквера «Золото Умальты», — рассказал глава администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов. — Предполагается создать совершенно новую зону отдыха с кафе, стилизованным под начало прошлого века, установить скульптуры героев картины. В целом, будем развивать бренд «Золото Умальты». Чтобы и местные, и наши гости знали, что история с пропавшим золотом — изюминка нашего района. Оно до сих пор где-то лежит.
Напомним, в широкий прокат лента «Золото Умальты» вышла 4 апреля. Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые произошли на территории нынешнего Верхнебуреинского района в 1917 году. Тогда неизвестные ограбили около реки Умальта обоз, который вёз 40 пудов (около 600 кг) добытого на приисках золота Нимано-Буреинской компании.