В Новосибирске Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам

Об этом он сообщил в ходе посещения городской клинической поликлиники № 1 в Новосибирске.
Он отметил, что по всей России планируют перейти от специального регулирования к общему.
«Совместно с минздравом РФ, субъектами России, медицинскими организациями и пациентами мы подвели итоги эксперимента и оценили результат как успешный», — рассказывает министр.
Решетников заявил, что эксперимент позволяет обеспечить постоянное наблюдение медицинского персонала за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске трактор снес нелегальные точки мигрантов на Гусинобродском шоссе.