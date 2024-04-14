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В Новосибирске Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что эксперимент «Персональные медицинские помощники» показал свою эффективность.

Источник: Сиб.фм

Об этом он сообщил в ходе посещения городской клинической поликлиники № 1 в Новосибирске.

Он отметил, что по всей России планируют перейти от специального регулирования к общему.

«Совместно с минздравом РФ, субъектами России, медицинскими организациями и пациентами мы подвели итоги эксперимента и оценили результат как успешный», — рассказывает министр.

Решетников заявил, что эксперимент позволяет обеспечить постоянное наблюдение медицинского персонала за пациентами с гипертонией и сахарным диабетом.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске трактор снес нелегальные точки мигрантов на Гусинобродском шоссе.

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