Паводки в РК: продукты питания в регионы доставляют без перебоев

Для сдерживания цен на муку 1 сорта в Алматинской и Актюбинской областях поручено рассмотреть возможность поставок удешевленной пшеницы из резервов «Продкорпорации».
Кроме того, 3 апреля текущего года 9 регионов — Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Атырауская области, Астана и Алматы — законтрактовали в Шымкенте с помощью АО «Qaztrade» первые 4000 тонн раннего урожая лука и картофеля.
«В 10 регионах, пострадавших от паводков, состояние торговой инфраструктуры и цены на социально значимые продукты питания находятся на ежедневном контроле. Работают службы торговли и питания, созданы “горячие линии” для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля по рассмотрению жалоб бизнеса и населения. Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн. Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания. По факту завышения цен на СЗПТ в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов».
Вопрос обеспечения Петропавловска питьевой водой находится на особом контроле. По состоянию на 18:30 13 апреля в город за день завезли 335 тонн воды, каждые 2−3 часа прибывают новые вагоны и автомобили с бутилированной водой, ведется развозка по придомовым магазинам и сетям города. Поставка бутилированной питьевой воды будет вестись непрерывно.
В Мангистау из-за перебоев в дорожном сообщении с Атырау, откуда ведутся основные поставки продтоваров, доставка переориентирована на ж/д транспорт.
В ЗКО во всех пострадавших районах сформирован достаточный запас СЗПТ. Дорожное сообщение сохранено, в 9 населенных пунктах доставки осуществляются посредством лодочной переправы.
В Атырауской области также имеются необходимые запасы продуктов, заключены контракты на доставку муки 1 сорта для производства социального хлеба.
В Костанайской области ситуация с продуктами питания стабильная, в наиболее подтопленные районы продукты доставляются вертолетами.
Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков отметил, что, по данным акиматов, у СПК имеются запасы основных видов СЗПТ в общем объеме 186,8 тонн: муки — 22,3 тыс. тонн, риса — 14,6 тыс. тонн, овощей — 93 тыс. тонн, сахара — 46 тыс. тонн, масла подсолнечного — 10 тыс. тонн.
«Акиматы планомерно реализуют объемы социальных продуктов питания в соответствии с ранее заключенными контрактами с поставщиками. Продолжается разбронирование овощей из стабфондов. Общий объем реализации овощей в регионах составляет 42% от сформированных запасов. МСХ проводит мониторинг наличия социальных продуктов питания. По последним данным, в пострадавших от наводнений регионах перебоев с поставками, а также подтоплений овощехранилищ и складов СПК или их партнеров не имеется».
Регионам поручено заблаговременно начать работу по заключению договоров на поставку импортных ранних овощей и провести оценку имеющихся запасов с учетом потребностей на ближайшие месяцы. Для более тщательного учета имеющихся запасов СЗПТ на следующей неделе МСХ вместе с МТИ на местах сформируют рабочие группы.
«В сложное время чрезвычайной ситуации в 10 регионах мы видим, что ключевую роль в стабилизации цен и обеспечении поставок продуктов сыграли стабфонды, запасы которых ранее играли сглаживающую межсезонные колебания роль. Со следующей недели переходим на оперативный режим работы, совещания по контролю за продуктами питания будем проводить два раза в неделю, пока ситуация не стабилизируется. По прогнозам, в ЗКО идет большая вода. Поручаю акимату оперативно вместе с Комитетом торговли проверить состояние хранилищ. Если есть малейшая угроза подтопления, вывозите продовольствие в безопасные места. “Продкорпорации” поручаю как можно быстрее организовать доставку удешевленного зерна в Атырау».