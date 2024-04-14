Паводки в РК: продукты питания в регионы доставляют без перебоев

«В сложное время чрезвычайной ситуации в 10 регионах мы видим, что ключевую роль в стабилизации цен и обеспечении поставок продуктов сыграли стабфонды, запасы которых ранее играли сглаживающую межсезонные колебания роль. Со следующей недели переходим на оперативный режим работы, совещания по контролю за продуктами питания будем проводить два раза в неделю, пока ситуация не стабилизируется. По прогнозам, в ЗКО идет большая вода. Поручаю акимату оперативно вместе с Комитетом торговли проверить состояние хранилищ. Если есть малейшая угроза подтопления, вывозите продовольствие в безопасные места. “Продкорпорации” поручаю как можно быстрее организовать доставку удешевленного зерна в Атырау».