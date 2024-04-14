Театральные постановки, концерт в Органном зале и ярмарка: как будут отмечать Пасху в Иркутске в 2024 году

Иркутск отмечает праздник Пасхи, в том числе и фестивалями. Да не одним, а сразу несколькими. Известный в музыкальных кругах — «Повсюду Благовест звучит». Он проводится в областной филармонии. Расскажем о его истории и других событиях. Какой будет Пасха в Иркутске 2024.
Пасха в Иркутске 2024
Наполняем духовной музыкой
Духовная и классическая музыка — традиционно в программе Пасхального музыкального фестиваля «Повсюду благовест звучит». Особенность в том, что составляющая почти каждого концерта — хоровое пение. Участвуют ведущие коллективы Иркутска, а также гости. Например, год назад на открытии звучал Московский синодальный хор. Затем выступали Архиерейский мужской Иркутской епархии «Знамение» и коллектив Свято-Троицкого кафедрального собора города Ангарска.
Обычно фестиваль продолжается три дня, концерты вызывают большой интерес у публики. В этом году непосредственно в православный праздник Пасхи — 5 мая — концерт пройдет в Органном зале. Пасха в Иркутске 2024.
— Вера в славное воскресение Спасителя и бессмертие человеческой души лежит в основе всей русской, всей европейской классической культуры, — отмечают организаторы. — И поэтому такой надеждой, таким светом и душевным здоровьем дышат музыкальные шедевры старых мастеров. Поэтому их целительное, возвышающее воздействие ощущается даже спустя века.
Исполнитель — Дечебал Григоруцэ. В программе пасхального концерта — музыка Баха, Генделя, Мусоргского, Рахманинова.
Создаем театральное сообщество
В Иркутске 5 мая в полдень костюмированным шествием откроется Пасхальный фестиваль «Дорогою добра», организатором которого выступает Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Служители Мельпомены — любительские, детские, народные коллективы — соберутся в областном центре уже в 16-й раз. В апреле проходит конкурсный отбор — жюри отсматривает видеоверсии спектаклей. В финал выходят 14 лучших.
— Награда для финалистов — возможность выступить на профессиональной сцене с качественным светом и звуком перед полным залом, — говорит заместитель директора «Аистенка» Маргарита Подкорытова. — Тех, кто не прошел отбор, мы приглашаем в качестве зрителей. Также они принимают участие в мастер-классах в рамках фестиваля — по актерскому мастерству, технике речи, бутафории. Их проводят актеры нашего театра и преподаватели театрального училища.
В этом году творческий праздник посвятили юбилею Пушкина: в июне исполняется 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии». Как говорят организаторы, это вовсе не означает, что все спектакли будут только по произведениям классика. Свои постановки коллективы могут посвятить вечным темам — любви, поиску счастья, нравственным ценностям. Так, первым в программе стоит спектакль от «Аистенка». Это добрая сказка для зрителей любого возраста под названием «Лети, Аистенок, лети». Она не только о дружбе и верности, но и об отношении родителей и детей, о взаимопомощи друг другу в трудной ситуации.
«Поздней осенью забытое хозяином на поле Пугало берет на себя заботу о раненом Аистенке, которого оставила стая. Их ждет непростая суровая зима, но они согревают друг друга теплом своих сердец. Весной выздоровевший Аистенок взмывает в небо, а сердце Пугала звенит от грусти и радости», — таков сюжет постановки.
— После показов мы собираемся в большой круг — и участники, и зрители. Идет прямой разговор на важные темы, — говорит Маргарита Подкорытова. — И в рамках фестиваля большое внимание в целом уделяется общению коллективов между собой, обмену опытом, своими наработками. Таким образом формируется театральное сообщество, единое пространство для тех, кто любит искусство сцены.
Кстати, в день открытия фестиваля почувствовать себя немного актером сможет каждый желающий. На площадке перед зданием «Аистенка» будет работать открытый микрофон — можно прийти и прочесть отрывок из любимого произведения Пушкина.
Обнимаем «крыльями»
«Пасхальная радость» — областной фестиваль детского творчества с более чем 20-летней историей. Его учредители — Иркутская епархия Русской православной церкви и Министерство культуры Иркутской области, а главный организатор — Православная женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы города Иркутска.
За годы сложились фестивальные традиции. Так, в первые дни Пасхи на сцене театра юного зрителя проходит сразу три мероприятия: благотворительный спектакль для детей, а также два праздничных пасхальных концерта — православной гимназии и детских социальных и образовательных учреждений региона. Так будет и в этот раз. «Пасхальная радость» откроется 5 мая в 12.00 спектаклем ТЮЗа. 6 и 7 мая запланированы концерты.
— Финальная песня, которую исполнит хор гимназии, называется «Мы такие разные», — говорит педагог гимназии и участник оргкомитета фестиваля Елена Зиновьева. — Ее суть в том, что все дети на земле хотя и разные, но похожи друг на друга своими улыбками и мечтами о мире и добре. Песня эта пронизана настроением радости и торжества света, которое царит в Пасху.
— Изначально фестиваль задумывался как просветительско-благотворительный проект для детей из социальных учреждений, — отмечает Елена Зиновьева. — Но постепенно в него включались и обычные школы, детские сады, дома творчества, кадетский корпус. С каждым годом количество участников из Иркутска и области неизменно растет. Главная задача фестиваля — через общение и творчество объединить людей разных возрастов и физических возможностей, обнять всех крыльями Пасхальной радости, подарить ощущение, что ты не одинок в этом мире.
Вот такой будет Пасха в Иркутске-2024.