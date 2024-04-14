Театральные постановки, концерт в Органном зале и ярмарка: как будут отмечать Пасху в Иркутске в 2024 году

В этом году творческий праздник посвятили юбилею Пушкина: в июне исполняется 225 лет со дня рождения «солнца русской поэзии». Как говорят организаторы, это вовсе не означает, что все спектакли будут только по произведениям классика. Свои постановки коллективы могут посвятить вечным темам — любви, поиску счастья, нравственным ценностям. Так, первым в программе стоит спектакль от «Аистенка». Это добрая сказка для зрителей любого возраста под названием «Лети, Аистенок, лети». Она не только о дружбе и верности, но и об отношении родителей и детей, о взаимопомощи друг другу в трудной ситуации.