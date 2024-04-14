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Медведицу Шурочку поздравили с пробуждением в Комсомольске-на-Амуре

Гималайскую медведицу угостили цитрусовым тортом.

Источник: Freepik

В зоопарке Комсомольска-на-Амуре проснулась гималайская медведиц. Пробудившуюся хищницу поздравили с пробуждением и угостили лакомством, сообщает Amur Media со ссылкой на зооцентр «Питон».

Когда-то Шурочка выступала в цирке, но позже хищница вышла на пенсию и с тех пор живет в зооцентре «Питон».

Как отмечают работники зооцентра, характер у Шурочки не простой: летом любит пошкодить — отбирает у работников шланги. А зимний сон у косолапой любимицы достаточно крепкий.

Вчера в честь выхода из спячки белогрудой подарили десерт из фигурно порезанных цитрусов. Вот только 27-летняя Шурочка постеснялась есть на публике — отложила вкусняшки на потом.

флора и фауна