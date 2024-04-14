Больница под Новосибирском выбрасывает пробирки с кровью прямо на улицу

Жители Искитима пожаловались на разбросанные отходы из больницы. Об этом сообщает издание «Прецедент».
Отмечается, что вокруг больницы местные жители обнаружили разбросанные медицинские отходы, которые включают в себя пробирки со сгустками крови.
Артем, являющийся жителем Искитима, сообщил изданию, что из больницы постоянно выбрасывают отходы на улицу, несмотря на постоянные жалобы жителей и обещания главного врача разобраться в данной ситуации.
Артем отметил, что главного врача даже приглашали в местный совет депутатов, однако он опровергал связь медицинских отходов с его медучреждением.
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