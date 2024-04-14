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Больница под Новосибирском выбрасывает пробирки с кровью прямо на улицу

Жители Искитима пожаловались на разбросанные отходы из больницы.

Жители Искитима пожаловались на разбросанные отходы из больницы. Об этом сообщает издание «Прецедент».

Отмечается, что вокруг больницы местные жители обнаружили разбросанные медицинские отходы, которые включают в себя пробирки со сгустками крови.

Артем, являющийся жителем Искитима, сообщил изданию, что из больницы постоянно выбрасывают отходы на улицу, несмотря на постоянные жалобы жителей и обещания главного врача разобраться в данной ситуации.

Артем отметил, что главного врача даже приглашали в местный совет депутатов, однако он опровергал связь медицинских отходов с его медучреждением.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам.

здоровье