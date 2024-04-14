С 15 апреля у троллейбуса № 5 и маршрутки № 11 изменится одна остановка

Напомним, сейчас общественный транспорт останавливается на улице Жуковского у строения № 4, а с завтрашнего дня будет высаживать пассажиров у административного здания на Мочищенском шоссе (улица Аэропорт, 210/4). Новшество касается троллейбуса № 2, следующего маршрутом «Городской аэропорт — Вокзал “Новосибирск-Главный”, и маршрутного такси № 11, которое курсирует между поселком Северный и планетарием.