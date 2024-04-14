В 36 населенных пунктах Иркутской области восстановлено электроснабжение после снегопада

В Иркутской области восстановили электроснабжение в 36 населенных пунктах. Ранее из-за непогоды под аварийное отключение попали свыше 8 тысяч домов, в которых проживают более 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.