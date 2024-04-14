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В 36 населенных пунктах Иркутской области восстановлено электроснабжение после снегопада

Под аварийное отключение попали свыше 8 тысяч домов.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области восстановили электроснабжение в 36 населенных пунктах. Ранее из-за непогоды под аварийное отключение попали свыше 8 тысяч домов, в которых проживают более 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

— Электроснабжение в населенных пунктах Иркутской области восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, аварии на электросетях произошли в Иркутске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском, а также в Иркутском, Аларском, Усольском, Черемховском, Осинском, Ольхонском и Шелеховском районах.

В восстановительных работах принимали участие 46 аварийных бригад, 138 человек и 46 единиц техники. Силы МЧС не привлекались. Причиной отключения электричества стала непогода. В ночь на субботу, 13 апреля на регион на регион обрушились снег и метель.