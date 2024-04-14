Нацгвардия МВД РК помогает справляться с последствиями паводков

Для проведения противопаводковых мероприятий и недопущения разрушений привлечены 400 курсантов Академии Национальной гвардии РК и около 200 солдат петропавловской воинской части 6637 регионального командования «Орталық». Они привлекаются для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий и предупреждению возможного подтопления жилого сектора талыми водами — подготовка и укладка мешков с инертным материалом в поселках Кожевенный, Ольшанка, Тепличный и п.г.т Бесколь. Курсанты и солдаты активно участвуют в берегоукрепительных работах и заготавливают мешки с инертными материалами.