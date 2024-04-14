БК «Иркут» проведет заключительные игры сезона с 26 по 28 апреля

Баскетбольный клуб «Иркут» проведет заключительные игры сезона во Дворце спорта «Труд». Команда вылетела из плей-офф и теперь сыграет в мини-турнире за 5−8 места с 26 по 28 апреля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РФБ.
Участие в серии примут: «Барнаул» (Алтайский Край), «Иркут» (Иркутск) «Новосибирск» (Новосибирск) и «Купол— Родники» (Ижевск).
26 апреля в 15.00 «Новосибирск» встретится с «Барнаулом», а в 19.00 баскетболисты «Иркута» сыграют с «Куполом-Родники». 27 апреля в 15.00 «Купол-Родники» проведет матч с «Новосибирском», в 19.00 «Иркуту» предстоит встреча с «Барнаулом». 28 апреля в 15:00 «Барнаул» проведет игру с «Куполом-Родники», а завершит мини-турнир матч «Иркута» с «Новосибирском» в 19.00.
Представители восьми сильнейших команд Суперлиги (12+) в трехдневном баскетбольном «марафоне» определят итоговые места сезона 2023/24.