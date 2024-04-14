«Большая вода»: глава Советского района рассказал о паводках в Новосибирске

Глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников отчитался о том, что сделано, чтобы предотвратить наступление «большой воды». Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».
На прошедшем 12 апреля совещании в Советском районе были обсуждены вопросы прохождения паводкового сезона. Глава Дмитрий Оленников отметил результативную работу по отводу талых вод через коллекторы, благодаря чему удалось избежать подтоплений на улицах.
«Для комплексного анализа гидрологической обстановки во время пиков паводка мы пригласили представителей садоводческих товариществ, расположенных в пойме Оби, а также экспертов», — пояснил Оленников.
Чиновник подчеркнул, что в Советском районе паводок протекает в штатном режиме. Ожидается «половодье средней водности», что подтверждается прогнозами главного инженера Новосибирской ГЭС Антона Дронченко. Ведется постоянный мониторинг гидрометеорологической ситуации.
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