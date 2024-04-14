В Хабаровском крае вновь готовят теплоход «Здоровье»

— В прошлом году теплоход «Здоровье» совершил 23 остановки. Медики помогли людям из 32 населённых пунктов бассейна Амура. В этом году его работу планируется возобновить ориентировочно с 25 мая. Он посетит Комсомольский, Амурский, Ульчский районы и район им. Полины Осипенко, — отметила Светлана Лапшина. — Давайте посмотрим на статистику прошлого года. Врачи теплохода «Здоровье» тогда осмотрели больше трёх тысяч человек. Из них больше 800 детей. Сделали свыше 5 тысяч диагностических исследований. Я была удивлена, когда увидела, что медики теплохода «Здоровье» в прошлом году выявили больше 6 тысяч заболеваний, из которых 2 тысячи были выявлены впервые. 131 человек был сразу направлен на госпитализацию после осмотра.