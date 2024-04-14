В Хабаровском крае вновь готовят теплоход «Здоровье»

В Хабаровском крае начали формировать бригаду врачей, которая отправится в этом году на теплоходе «Здоровье» на помощь людям в отдалённых населённых пунктах на берегах Нижнего Амура и Амгуни. Это будет уже двенадцатая по счёту поездка медиков речным транспортом. Об этом в эфире программы «Утро с Губернией» рассказала и.о. заместителя министра — начальника управления организации медицинской и фармацевтической помощи населению регионального Минздрава Светлана Лапшина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В прошлом году теплоход «Здоровье» совершил 23 остановки. Медики помогли людям из 32 населённых пунктов бассейна Амура. В этом году его работу планируется возобновить ориентировочно с 25 мая. Он посетит Комсомольский, Амурский, Ульчский районы и район им. Полины Осипенко, — отметила Светлана Лапшина. — Давайте посмотрим на статистику прошлого года. Врачи теплохода «Здоровье» тогда осмотрели больше трёх тысяч человек. Из них больше 800 детей. Сделали свыше 5 тысяч диагностических исследований. Я была удивлена, когда увидела, что медики теплохода «Здоровье» в прошлом году выявили больше 6 тысяч заболеваний, из которых 2 тысячи были выявлены впервые. 131 человек был сразу направлен на госпитализацию после осмотра.
Пока же речная навигация не началась, в Хабаровском крае работают 16 передвижных медицинских комплексов на основе автомобильного транспорта. Ещё два в ближайшее время приступят к работе в Ульчском и Солнечном районах.
Такие комплексы работают круглогодично, посещая отдалённые поселения районов, куда можно проехать. В прошлом году они осуществили 949 выездов, осмотрено свыше 75,5 тыс. человек. В три самые северные муниципалитеты края, куда можно добраться только по воздуху, узких специалистов командируют из краевых учреждений здравоохранения.