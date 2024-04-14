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Главные новости в Молдове 14 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 14 апреля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 44% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

1. Идёт холод, откуда не ждем: Еще два дня жары, а потом резко холодает до +4 — о чем предупреждают синоптики.

2. Цены на недвижимость в Кишиневе достигли такого уровня, что даже европейские олигархи не могут себе позволить ее купить: Скачок цен грозит экономической катастрофой.

3. Башкана Гагаузии могут вот-вот арестовать, но пойдет ли на этот шаг Кишинев?

4. Пробито очередное дно: в Молдове СИБ наделят полномочиями лишать гражданства жителей страны.

5. «В анкете переписи населения нет вопросов о банковских реквизитах»: Власти Молдовы призывают жителей Молдовы к бдительности — особенно пенсионеров.

экономика
недвижимость