Главные новости в Молдове 14 апреля

1. Идёт холод, откуда не ждем: Еще два дня жары, а потом резко холодает до +4 — о чем предупреждают синоптики.
2. Цены на недвижимость в Кишиневе достигли такого уровня, что даже европейские олигархи не могут себе позволить ее купить: Скачок цен грозит экономической катастрофой.
3. Башкана Гагаузии могут вот-вот арестовать, но пойдет ли на этот шаг Кишинев?
4. Пробито очередное дно: в Молдове СИБ наделят полномочиями лишать гражданства жителей страны.
5. «В анкете переписи населения нет вопросов о банковских реквизитах»: Власти Молдовы призывают жителей Молдовы к бдительности — особенно пенсионеров.