Хабаровск активно приводят в порядок в рамках санитарного двухмесячника

В Хабаровске активно убирают все районы города по поручению Сергея Кравчука в рамках двухмесячника санитарной очистки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администраации.
В первые две пятницы месяца, 5 и 12 апреля, привести улицы Хабаровска в порядок помогали 4867 человек. За двухнедельный период в краевой столице убрали 15 незаконных свалок, 15 бесхозных территорий и 1756 придомовых участков.
В стороне не осталась и проезжая часть — к 12 апреля было отремонтировано 4,8 тысячи квадратных метров дорог.
«До конца мая предстоит навести порядок на 2 702 придомовых территориях, в 62 парках и скверах, отремонтировать 35 детских площадок. Чтобы ликвидировать 36 стихийных свалок, к работе подключится региональный оператор», — отметили в мэрии.