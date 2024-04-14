Особый противопожарный режим дополнительно ввели в 9 районах Хабаровского края

С приходом пожаров, как никогда, важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Категорически запрещено разводить костры, проводить какие-либо огневые работы. За нарушения правил предусмотрено наказание: на физических лиц штрафы до 60 тыс. рублей, на юридических — до 2 млн рублей. За намеренный поджог наступает уголовная ответственность по статье 261 УК РФ — до 10 лет лишения свободы.