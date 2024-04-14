Фестиваль по поиску потерявшихся и пострадавших в лесу пройдет в Хабаровске

Основная цель фестиваля — привлечь внимание жителей и гостей края к важности личной безопасности, подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также оказанию помощи себе и другим в экстремальных условиях.
— Участниками соревнований могут стать команды в двух квалификационных категориях: «Профессионалы» и «Любители» от 14 лет и старше. Для зрителей и гостей фестиваля подготовлена программа. В парке будут работать мастер-классы по оказанию первой помощи, психологическому сопровождению, безопасному поведению и интернет-безопасности — рассказали в ведомстве.
Жителей и гостей города вместе с детьми приглашают принять участие в фестивале. Начало работы интерактивных площадок запланировано на 16:30, а торжественное открытие фестиваля состоится в 19:00.