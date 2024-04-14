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Фестиваль по поиску потерявшихся и пострадавших в лесу пройдет в Хабаровске

Жителей и гостей города приглашают в городской парк культуры и отдыха «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

27 апреля ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организует фестиваль, нацеленный на обучение людей навыкам поиска потерявшихся в лесу людей по GPS-координатам. Мероприятие будет проходить в городском парке культуры и отдыха «Динамо». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Основная цель фестиваля — привлечь внимание жителей и гостей края к важности личной безопасности, подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также оказанию помощи себе и другим в экстремальных условиях.

— Участниками соревнований могут стать команды в двух квалификационных категориях: «Профессионалы» и «Любители» от 14 лет и старше. Для зрителей и гостей фестиваля подготовлена программа. В парке будут работать мастер-классы по оказанию первой помощи, психологическому сопровождению, безопасному поведению и интернет-безопасности — рассказали в ведомстве.

Жителей и гостей города вместе с детьми приглашают принять участие в фестивале. Начало работы интерактивных площадок запланировано на 16:30, а торжественное открытие фестиваля состоится в 19:00.

МЧС