Фестиваль по поиску потерявшихся и пострадавших в лесу пройдет в Хабаровске

— Участниками соревнований могут стать команды в двух квалификационных категориях: «Профессионалы» и «Любители» от 14 лет и старше. Для зрителей и гостей фестиваля подготовлена программа. В парке будут работать мастер-классы по оказанию первой помощи, психологическому сопровождению, безопасному поведению и интернет-безопасности — рассказали в ведомстве.