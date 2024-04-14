Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 апреля — чего еще ожидать в воскресенье от погоды?

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается юго-западный и западный умеренный, утром и днем во многих районах — сильный порывистый.