Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 апреля — чего еще ожидать в воскресенье от погоды?

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается юго-западный и западный умеренный, утром и днем во многих районах — сильный порывистый.
Ночью температура воздуха ожидается в пределах 5−11 градусов выше нуля. Днем прогнозируется от 13 градусов по северо-западу до 22 градусов тепла по югу.
Минск
Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Брест
Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Витебск
Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−18 м/с.
Гомель
Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +19..+21°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.
Гродно
Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +14..+16°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−20 м/с.
Могилев
Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.