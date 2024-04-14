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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 апреля — чего еще ожидать в воскресенье от погоды?

Во многих районах Беларуси утром и днем в воскресенье, 14 апреля, ожидается усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 61% 759 мм рт. ст. +12°
Источник: Смартпресс

Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Утром и днем на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается юго-западный и западный умеренный, утром и днем во многих районах — сильный порывистый.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах 5−11 градусов выше нуля. Днем прогнозируется от 13 градусов по северо-западу до 22 градусов тепла по югу.

Минск

Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%), возможна гроза. Температура воздуха +14..+16°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Брест

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +20..+22°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Витебск

Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +13..+15°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−18 м/с.

Гомель

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +19..+21°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.

Гродно

Облачно с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +14..+16°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 15−20 м/с.

Могилев

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +16..+18°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с. Порывы до 14 м/с.