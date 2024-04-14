Угрожает ли Казахстану засуха после паводков?

«Сейчас нужно смотреть в зависимости от района. Возможно, нужно передвинуть всех, чуть-чуть пораньше сделать сев. Опять же все зависит от района. Нет универсального решения. Возможно, нужно уходить в более засухоустойчивые сорта. Даже если люди хотят оставаться в пшенице, нужно брать более остистую пшеницу, если так говорить. Потому что остистость — это один из первых показателей устойчивости к жаре. Это хоть как-то хеджирует риски. Потом нужно очень сильно всем пересмотреть в сторону кормовых культур. Кормовые культуры, они более надежные, менее капризные. Ну и самое важное. Посмотрите вокруг. Все, что сейчас причиняет нам боль и страдания, я имею в виду потопы, может приносить деньги. Это естественные, природные мини-водохранилища, грубо говоря. Все, что нужно, — это чуть-чуть укрепить дно, где-то, может быть, геомембрану расстелить, где-то можно естественными средствами укрепить, и все, пожалуйста, вокруг водоемов берите пашни и делайте их орошаемыми. Это увеличит эффективность во много раз. Это увеличит отдачу с пашни. Это гарантии определенные, ну то есть риски уменьшает. Мы не используем потенциал, при том ресурсы — вот они, они даже не лежат — текут по степи сейчас».