Угрожает ли Казахстану засуха после паводков?

Он основывает свои предположения на данных наблюдений Американской океанической службы. По его словам, сильная жара наблюдалась в Казахстане и прошлым летом.
«В этом году засуха будет сильнее, чем в прошлом. Это результат эффекта Эль-Ниньо, который зафиксировала еще в конце августа 2023 года Американская океаническая служба. Это повышение температуры над уровнем океана более чем на полтора градуса. Оно было устойчивое и длилось дольше чем 90 дней. Это значит, что мы как минимум на полтора года вошли в эту зону. Оно продлится примерно до лета 2025 года. В России уже фиксируют аномальное повышение температуры. На нашем зерновом рынке это тоже скажется, я думаю. Потому что мы очень чутко реагируем на все изменения, которые у них происходят».
Он считает, что недостаток осадков коснется всех регионов Казахстана.
«В целом по всему Казахстану не будет осадков. Осадки в конце апреля закончатся, и потом они начнутся, дай бог, если в конце сентября. Из-за этого урожай собрать будет проблематично, потому что в прошлом году так и случилось. Дожди, которые в конце августа — начале сентября пошли, они просто не дали технике зайти на поля. Очень много полей, например, подсолнечных, остались неубранными. И по сей день стоят неубранные поля, хотя уже надо новые сеять. А там старые несобранные еще. По подсолнухам многие “попали” в прошлом году, и в этом опять же будут сложности».
Эксперт также поделился мнением, каким образом повлияют нынешние паводки на урожай.
«С одной стороны, есть один плюс. Идет влагозарядка почвы. Да, действительно, она заряжает сейчас почву хорошо. Но нужно понимать, какие риски несут за собой паводки, а они намного страшнее, чем плюсы. Самая главная проблема — идет размытие плодородного слоя. Потом вместе с водой приходят все патогены, все болезни, как ветеринарные, так и фито, все, что растений касается. То есть в этом году и материальные, и вирусные проблемы, болезни».
Эксперт также поделился некоторыми рекомендациями для фермеров.
«Сейчас нужно смотреть в зависимости от района. Возможно, нужно передвинуть всех, чуть-чуть пораньше сделать сев. Опять же все зависит от района. Нет универсального решения. Возможно, нужно уходить в более засухоустойчивые сорта. Даже если люди хотят оставаться в пшенице, нужно брать более остистую пшеницу, если так говорить. Потому что остистость — это один из первых показателей устойчивости к жаре. Это хоть как-то хеджирует риски. Потом нужно очень сильно всем пересмотреть в сторону кормовых культур. Кормовые культуры, они более надежные, менее капризные. Ну и самое важное. Посмотрите вокруг. Все, что сейчас причиняет нам боль и страдания, я имею в виду потопы, может приносить деньги. Это естественные, природные мини-водохранилища, грубо говоря. Все, что нужно, — это чуть-чуть укрепить дно, где-то, может быть, геомембрану расстелить, где-то можно естественными средствами укрепить, и все, пожалуйста, вокруг водоемов берите пашни и делайте их орошаемыми. Это увеличит эффективность во много раз. Это увеличит отдачу с пашни. Это гарантии определенные, ну то есть риски уменьшает. Мы не используем потенциал, при том ресурсы — вот они, они даже не лежат — текут по степи сейчас».
Как сообщили в Казгидромете, по результатам осеннего обследования полей на большей части Казахстана отмечается удовлетворительное увлажнение почвы, что дает хорошие предпосылки к будущему урожаю яровых культур.
«Исключение составляют Западно-Казахстанская, Павлодарская области, а также Алматинская, Жамбылская и Туркестанская. В этих областях запасы продуктивной влаги в почве осенью были недостаточными и составляли менее 50 процентов от наименьшей полевой влагоемкости. На сегодняшний день продолжается накопление осадков — в северной половине страны в основном осадков выпало больше нормы, местами вдвое больше, а на юге, юго-востоке и юго-западе атмосферные процессы, наоборот, принесли осадков меньше, чем обычно. В результате на большей части юга и востока страны снежный покров неустойчивый, снег лежит лишь в горных и предгорных районах. Это создает определенные риски для озимых культур. При понижении температур ниже минус 15 градусов и отсутствии снежного покрова возможно их вымерзание. Длительные оттепели, ожидаемые в течение зимы этого года, также могут повлечь повреждение плодовых культур».
Вместе с тем зимние осадки на юге Казахстана позволят пополнить запасы влаги в почве — это положительный фактор. Но решающую роль для растениеводства играют погодные условия в течение вегетационного сезона, говорят в Казгидромете.
По поводу вероятной засухи в летний период в Казгидромете пояснили, что на долгосрочный период прогнозы не делаются. В конце апреля будет предоставлен прогноз по засухе на май.