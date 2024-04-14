Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Максимально зашкаливает»: приморцы взглянули на термометр и обомлели — фото

«Из дома даже выходить не хочется», — комментируют местные жители.

Сейчас в Ричмонде: +13° 3 м/с 44% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

Приморцы взглянули на термометр и обомлели. Погода в крае сегодня их явно удивила. Фото они поделились в тг-канале Погода 25 регион (18+).

Сегодня, 14 апреля, в Приморском крае наблюдается повышение температуры. Настоящее лето пришло в Анучино и Кавалерово. В тех районах термометр показывает +30 в тени.

В комментариях в соцсети приморцы активно делятся погодой: «В Сибирцево жара», «Из дома даже выходить не хочется, такая жара стоит», «Неужели настоящая весна?», «А в Спасске в тенечке +31», «Максимально зашкаливает сегодня термометр», «Чугуевка не отстает, тоже +30».