«Максимально зашкаливает»: приморцы взглянули на термометр и обомлели — фото

Приморцы взглянули на термометр и обомлели. Погода в крае сегодня их явно удивила. Фото они поделились в тг-канале Погода 25 регион (18+).
Сегодня, 14 апреля, в Приморском крае наблюдается повышение температуры. Настоящее лето пришло в Анучино и Кавалерово. В тех районах термометр показывает +30 в тени.
В комментариях в соцсети приморцы активно делятся погодой: «В Сибирцево жара», «Из дома даже выходить не хочется, такая жара стоит», «Неужели настоящая весна?», «А в Спасске в тенечке +31», «Максимально зашкаливает сегодня термометр», «Чугуевка не отстает, тоже +30».