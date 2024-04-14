«Максимально зашкаливает»: приморцы взглянули на термометр и обомлели — фото

В комментариях в соцсети приморцы активно делятся погодой: «В Сибирцево жара», «Из дома даже выходить не хочется, такая жара стоит», «Неужели настоящая весна?», «А в Спасске в тенечке +31», «Максимально зашкаливает сегодня термометр», «Чугуевка не отстает, тоже +30».