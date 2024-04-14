В Красноярском крае водитель без прав опять выехал на встречную полосу

На водителя без прав из Уярского района завели уголовное дело за выезд на встречную полосу. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Нарушение зафиксировали 31 марта во время профилактического мероприятия на автодороге Р-255 «Сибирь». Водитель «Тойоты» с небольшим прицепом выехал на встречную полосу, после чего сотрудники ДПС попросили его остановиться.
Во время проверки документов выяснилось, что 42-летний мужчина в январе 2024 года уже привлекался за повторный выезд на встречную полосу. В тот раз водителя лишили прав на один год, но это его не остановило, из-за чего он снова попался сотрудникам ДПС.
«Тойоту» поместили на спецстоянку, а водителю назначили 12 суток административного ареста. Также на мужчину завели уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортом. Максимальный наказание по этой статье — лишение свободы на два года.