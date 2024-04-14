Масштабной проверке подверглось кафе в Ленинском районе

В результате данного визита были проверены 50 граждан и 20 единиц автотранспорта. Сотрудниками полиции было выявлено 12 иностранных граждан, совершивших нарушения миграционного законодательства. В отношении них было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, из которых 7 будут высланы за пределы территории РФ. Также было собрано 4 материала по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
Был выявлен один случай незаконного пересечения границы РФ. Кроме того, было вручено 10 повесток в военкомат. Также была пресечена попытка дачи взятки сотруднику полиции, за что нарушителю грозит уголовная ответственность, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.