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Масштабной проверке подверглось кафе в Ленинском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю во взаимодействии с УВМ и УГИБДД краевого Главка, полицейскими 4 отдела полиции города, прокуратурой Ленинского района и представителями МЧС при силовой поддержки СОБР Росгвардии проверили одно из кафе на правобережье Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

В результате данного визита были проверены 50 граждан и 20 единиц автотранспорта. Сотрудниками полиции было выявлено 12 иностранных граждан, совершивших нарушения миграционного законодательства. В отношении них было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, из которых 7 будут высланы за пределы территории РФ. Также было собрано 4 материала по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Был выявлен один случай незаконного пересечения границы РФ. Кроме того, было вручено 10 повесток в военкомат. Также была пресечена попытка дачи взятки сотруднику полиции, за что нарушителю грозит уголовная ответственность, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.