Масштабной проверке подверглось кафе в Ленинском районе

В результате данного визита были проверены 50 граждан и 20 единиц автотранспорта. Сотрудниками полиции было выявлено 12 иностранных граждан, совершивших нарушения миграционного законодательства. В отношении них было составлено 18 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства, из которых 7 будут высланы за пределы территории РФ. Также было собрано 4 материала по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.