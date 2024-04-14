Краснокнижные тюльпаны расцвели в одном из заповедников Казахстана

«Тюльпан Борщова начинает цвести в середине апреля и продолжается этот период до 15 дней. Обычно он состоит из 3−4 лепестков, а высота доходит до 20 см. Цветки его обычно желтого и оранжевого цветов, хотя встречаются и с красными, и даже лиловыми пятнами в центре».