В Иркутске сотрудники МЧС провели открытый урок по безопасности на льду

Открытый урок по безопасности на льду прошел в субботу, 13 апреля на острове Конный в Иркутске. Участие в нем приняли несколько десятков человек — дети, подростки и взрослые. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На Байкале в некоторых местах толщина льда достигает одного метра. При этом повсеместно его структура изменена. Осадки и высокие дневные температуры привели к тому, что лед напитался водой и потерял свою прочность. А это значит, что он может разрушиться в любой момент под весом человека, — говорится в сообщении.
Темой открытого урока стал весенний лед и его коварность. Участники мероприятия наблюдали за действиями спасателя и девушки-добровольца, которая «окунулась» в холодную Ангару в специальном гидрозащитном костюме. В МЧС отметили, что несмотря на подготовленность и приличный стаж занятий плаванием, «заплыв» дался довольно тяжело: лед крошился, а течение под ним затягивало.