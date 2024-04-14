В Иркутске сотрудники МЧС провели открытый урок по безопасности на льду

— На Байкале в некоторых местах толщина льда достигает одного метра. При этом повсеместно его структура изменена. Осадки и высокие дневные температуры привели к тому, что лед напитался водой и потерял свою прочность. А это значит, что он может разрушиться в любой момент под весом человека, — говорится в сообщении.