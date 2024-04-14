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Движение большегрузов ограничат по дорогам Братска на месяц

Ограничения вводятся для сохранения дорожного покрытия во время таяния снега и перепадов температур.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Братске с 15 апреля по 15 мая 2024 года введут временные ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Проезд по городским дорогам будет запрещен машинам с нагрузкой на ось, превыщающей семь тонн для одноосных тележек и шесть тонн — для двухосных, также под запретом — для трехосных пять тонн. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Братска.

Такое решение принимают ежегодно весной для сохранения дорожного полотна во время активного таяния снега и перепадов температур.