Движение большегрузов ограничат по дорогам Братска на месяц

В Братске с 15 апреля по 15 мая 2024 года введут временные ограничения на движение большегрузных транспортных средств. Проезд по городским дорогам будет запрещен машинам с нагрузкой на ось, превыщающей семь тонн для одноосных тележек и шесть тонн — для двухосных, также под запретом — для трехосных пять тонн. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Братска.