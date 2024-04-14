«Говорю детям, что папа все еще на задании»: боец СВО спас сослуживцев ценой собственной жизни

— Муж мечтал купить большую палатку и вместе с детьми поехать отдыхать на Байкал. А еще в планах была семейная поездка на море. Но теперь Виталия нет. И я до сих пор не знаю, как сказать об этом детям…
29-летний житель Шелеховского района Виталий Бородин в конце прошлого года отправился добровольцем в зону СВО — не мог оставаться равнодушным к происходящим событиям. Однако с поля боя сибиряк не вернулся… Мужчина погиб от пули вражеского снайпера, когда защищал взвод, попавший в засаду. Виталий спас боевых товарищей ценой собственной жизни. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Воспитывал троих детей
— Мы познакомились с Виталием в 2015 году, когда вместе работали на автомобильной заправке, — рассказывает вдова бойца Юлия Бородина, — Я была оператором, а он заправщиком. Общались, поддерживали друг друга, а затем между нами завязались отношения. Он был младше меня на 9 лет. Но разница в возрасте нас не смущала. Виталий был очень серьезным и ответственным человеком. На него всегда можно было положиться! Я на тот момент воспитывала семилетнюю дочку от первого брака. Виталий воспринял ее как родную.
Отношения развивались стремительно. Уже в мае 2016 года Виталий и Юлия решили съехаться. В феврале 2018 поженились, а уже через несколько месяцев на свет появился их общий сын Артем. В 2020 году в семье праздновали еще одно радостное событие — рождение дочки Василисы.
Виталий какое-то время проработал на заправке, а затем устроился слесарем топливоподачи на местную ТЭЦ. Юлия же освоила новую профессию — стала мастером маникюра. Бородины приобрели частный дом, завели огород, занимались воспитанием детей.
— Виталий был очень хорошим папой. Любил ходить с сыном на рыбалку, они увлекались компьютерными играми. Воспитывал его как настоящего мужчину. А к дочке относился как к принцессе!
Пошел добровольцем на СВО
В сентябре 2022 года в России объявили о проведении частичной мобилизации. У Виталия Бородина была бронь от предприятия, однако он начал задумываться о том, чтобы отправиться в зону спецоперации.
— Начал мне все чаще говорить об этом. Конечно, я, как мать троих детей, пыталась отговорить его от этой идеи. Но муж настаивал на своем. Говорил, что хочет, чтобы дети им гордились.
Вскоре Виталий познакомился со своим земляком Николаем — ветераном боевых действий в Чечне. В тайне от супруги мужчина вместе с новым приятелем прошел медкомиссию, собрал необходимые документы и заключил военный контракт.
— Мои родители тогда сказали мне: «Не можешь изменить ситуацию — поддержи». Я так и поступила. Обратилась к волонтерам, которые помогли мужу и Николаю собраться на СВО, обеспечили их практически всем необходимым, — рассказывает Юлия. — Мой отец — мастер резьбы по дереву. Он изготовил для Виталия крест с изображением Святого Георгия Победоносца — защитника воинов. Муж взял его с собой и носил во внутреннем кармане.
В ноябре 2023 года сибиряки прошли необходимое обучение, а затем оказались «за ленточкой». Виталий служил в должности пулеметчика взвода, сослуживцы дали ему позывной «Витамин» по аналогии с именем. По возможности мужчина старался выходить на связь с семьей: звонил по видеосвязи, записывал голосовые сообщения и даже отправлял подарки.
— Муж признавался, что, несмотря на все сложности, там он нашел себя. Даже задумывался о том, чтобы после окончания СВО остаться в армии. А еще постоянно подчеркивал, что он переосмыслил всю свою жизнь и еще больше стал ценить каждый проведенный момент с семьей…
Спас товарищей ценой собственной жизни
Февральским днем 2024 года взвод, в котором служил сибиряк вышел на боевое задание. Однако Виталий не успел предупредить об этом жену.
— Я ему пишу, а он не отвечает. Проходит день, второй, третий, я уже начинаю переживать. Связалась с его товарищем Николаем, с которым он вместе уезжал на СВО. Они служили в разных подразделениях. Оказалось, что Николай находился в госпитале, где восстанавливался после ранения. Я попросила узнать у него про Виталия. Через некоторое время он мне перезвонил и сообщил, что в госпиталь попали бойцы из подразделения, где служил муж.
Николай сообщил Юлии, что узнал от одного из раненых бойцов, что «Витамина» могло «зацепить». Услышав это, женщину охватила паника. Она начала искать информацию о состоянии своего мужа: регистрировалась на официальных порталах, обращалась к волонтерам, звонила в госпитали и воинскую часть.
— Конечно, до последнего была надежда, что с ним все в порядке. Но вскоре и ее не стало. Через несколько дней мне перезвонили и сообщили, что Виталий погиб. Эту информацию мне подтвердил парень, который лично вынес тело мужа с поля боя…
Как позже узнала Юлия, взвод мужа попал в засаду противника при освобождении Авдеевки. Бойцы ждали опасность с воздуха, а противник вышел на них из-под земли.
— Парни пошли на штурм, а муж, как пулеметчик, прикрывал их, стрелял по противнику. Он до последнего защищал парней, пока его не «снял» снайпер. Пуля попала в шею. Виталий скончался от обширной кровопотери, погиб на месте…
Виталия Бородина посмертно представили к награде Орден Мужества. Бойца похоронили в начале марта в родном городе.
— На похоронах была только старшая дочь. Младшие еще ничего не знают. Говорю им, что папа все еще на задании. Они очень ждут его домой, спрашивают, почему он не звонит. Виталий обещал им, что купит большую палатку и мы все вместе поедем на Байкал. Пока не знаю, как объяснить им. Конечно, все это очень тяжело…, — признается Юлия. — Но я приняла решение, что я обязательно исполню мечту Виталия. Мы съездим с ребятишками на Байкал. И, конечно же, выполню все наказы, которые оставил мне муж. Буду воспитывать детей и благоустраивать наш дом.