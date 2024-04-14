«Говорю детям, что папа все еще на задании»: боец СВО спас сослуживцев ценой собственной жизни

— Мы познакомились с Виталием в 2015 году, когда вместе работали на автомобильной заправке, — рассказывает вдова бойца Юлия Бородина, — Я была оператором, а он заправщиком. Общались, поддерживали друг друга, а затем между нами завязались отношения. Он был младше меня на 9 лет. Но разница в возрасте нас не смущала. Виталий был очень серьезным и ответственным человеком. На него всегда можно было положиться! Я на тот момент воспитывала семилетнюю дочку от первого брака. Виталий воспринял ее как родную.