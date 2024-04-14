Приангарье подвело итоги всероссийского конкурса детских рисунков «Космос глазами детей» на выставке-форуме «Россия»

В текущем году 900 молодых художников представили свои работы в различных номинациях, таких как «Космонавты: вчера, сегодня, завтра», «Мой летательный аппарат», «О звёздах и планетах». Отметим, что в числе победителей и призеров оказались 129 детей из разных уголков страны.