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Приангарье подвело итоги всероссийского конкурса детских рисунков «Космос глазами детей» на выставке-форуме «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия» на стенде Иркутской области были объявлены победители всероссийского конкурса детских рисунков «Космос глазами детей».

Источник: Соцсети

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Организатором конкурса выступил областной Центр развития дополнительного образования детей, который за время проведения смог превратить мероприятие во всеобщее. Победители получили свои заслуженные награды в честь Дня Космонавтики.

В текущем году 900 молодых художников представили свои работы в различных номинациях, таких как «Космонавты: вчера, сегодня, завтра», «Мой летательный аппарат», «О звёздах и планетах». Отметим, что в числе победителей и призеров оказались 129 детей из разных уголков страны.