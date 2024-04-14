В Петропавловске возобновили бесперебойное водоснабжение, нарушенное паводком

После выхода из строя станции первого подъема первый вице-премьер поручил завершить установку нового насоса и обеспечить город Петропавловск водой в ночь на 14 апреля.
«Вода пошла во все районы города после 00:00 часов. Резервный источник накопил достаточные объемы и запущен в работу. Подача водоснабжения будет бесперебойной. Качество воды и наличие коагулянтов обеспечены».
Он подчеркнул, что все работы на местах будут проводиться круглые сутки.
Первый вице-премьер также проверил ход спасательных работ в микрорайоне Подгора города Петропавловск, где из зоны подтопления при помощи дрона эвакуировали 48 человек. Сотрудники службы спасения задействовали в поисковых работах беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Обнаружено 59 человек, из них 11 отказывались покидать свои дома. Первый вице-премьер поручил немедленно вывезти всех.
«В срочном порядке эвакуировать оставшихся людей. Не вижу оправдания такой позиции — подвергать себя риску и сознательно оставаться в зоне угрозы. В случае сопротивления — призвать к административной ответственности и перевезти в безопасное место», — сказал он.
Ранее сообщалось, что жители Петропавловска целый день провели без воды, а отдельные опоры линии электропередачи сносит льдом, который двигается вслед за паводком.