Крым адаптировался к отсутствию авиасообщения, заявили на полуострове

Авиасообщение с полуостровом приостановили в целях безопасности после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
«Крым смог переориентировать логистические пути и адаптироваться к отсутствию авиасообщения. Наш опыт показал, что экономика, туризм — все отрасли устояли, адаптировались к новой реальности», — сказал Константинов.
При этом, по его словам, в Крыму ждут когда заработает аэропорт и появятся новые маршруты, связывающие полуостров с остальной Россией.
«Всё это обязательно будет и пойдёт в плюс нашему экономическому развитию», — подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».