Популярные имена детей 2011−2024 годов назвали воронежцам

На первом месте рейтинга за 10 лет — с 2011 по 2021 годы — у мальчиков было имя Артем. Кроме того, родители называли малышей именами — Дмитрий, Максим, Александр, Кирилл, Иван, Егор, Тимофей, Матвей, Никита и Илья. А с 2022 года в тренд вошли и Михаилы.