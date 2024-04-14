Популярные имена детей 2011−2024 годов назвали воронежцам

Списком имен, популярных в Воронежской области в 2011—2024 годах, поделились в пресс-службе управления ЗАГС по региону.
На первом месте рейтинга за 10 лет — с 2011 по 2021 годы — у мальчиков было имя Артем. Кроме того, родители называли малышей именами — Дмитрий, Максим, Александр, Кирилл, Иван, Егор, Тимофей, Матвей, Никита и Илья. А с 2022 года в тренд вошли и Михаилы.
С 2011 по 2013 год среди девочек чаще можно было встретить Анастасию А за последние 15 лет малышкам давали чаще всего имена — Виктория, Мария, Вероника, Варвара, Полина, Анна, Ксения, Елизавета, Екатерина, Ева, Милана, Алиса, Дарья и София.
Также часто можно было услышать имена: Павел, Ярослав, Владимир, Степан, Роман, Владислав, Лев, Даниил, Марк, Арина, Арсений, Александра, Василиса, Кира, Дарина, Мирослава, Ангелина, Мирон, Константин.
Действительно редкими стали: Тамара, Борис, Светлана, Юрий, Алла, Галина. Среди «экзотических» встречались дети, которых называли — Рубина, Мирра, Афина, Потап, Русалина, Адам, Ратмир, Доминика, Архип, Алексия, Остап, Клим, Светозар.