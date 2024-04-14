Задерживаются рейсы из Астаны и Алматы в Дубай

«В связи с нестабильной геополитической обстановкой по маршруту полетов задерживаются рейсы КС 205/206 Астана-Дубай-Астана и KC897/898 Алматы-Дубай-Алматы. Предварительное время вылетов ожидается сегодня в 15.00. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей рейсы Air Astana в Дубай и Джидду будут выполняться в обход воздушного пространства Ирана».